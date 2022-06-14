Тюмень, 14 июня, 2022, 18:32 — ИА Регнум. В Тюменской области увеличены посевные площади технических культур. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

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По сравнению с 2021 годом в Тюменской области площади масличного льна увеличены в 2,2 раза, до 9 тыс. гектаров, а также рапса на 4,4 тыс га — до 24,4 тыс. га.

Кроме того, в Тюменской области 707 тыс. гектаров засеяны зерновыми и зернобобовыми культурами, из них 416 тыс. га — пшеницей.