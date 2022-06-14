Кизилюртовский район, Дагестан, 14 июня 2022, 18:31 — REGNUM В Дагестане ведутся поиски пропавшего ребёнка. В населенном пункте Нечаевка Кизилюртовского района 11-летний Имангаджи Шейхов вышел из дома 12 июня и не вернулся до сих пор. Поиски мальчика ведутся силами сотрудников правоохранительных органов и волонтеров из числа местных жителей. Общее число поисковиков превысило 550 человек, сообщили 14 июня в пресс-службе регионального управления МВД.
Сотрудники МВД просят всех, кто знает что-либо о месте нахождения ребенка, сообщить об этом в полицию.