Кострома, 14 июня 2022, 18:51 — REGNUM Департамент труда и социальной защиты Костромской области не согласился с Центром стратегических разработок, спрогнозировавшим рост безработицы к концу 2022 года до 10,5%. Свою точку зрения чиновники представили ИА REGNUM.
Ранее аналитики включили регион в десятку российских субъектов с наихудшими прогнозами по росту показателя. По мнению экспертов, соотношение количества незанятых граждан к числу рабочей силы изменится из-за проблем на ювелирных, автомобилестроительных и деревообрабатывающих предприятиях. Кроме этого, малый бизнес может сократить персонал из-за негативных ожиданий по сокращению спроса со стороны крупных компаний и населения. Сейчас уровень безработицы в регионе составляет 3,6%.
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