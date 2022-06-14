Кострома, 14 июня, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Департамент труда и социальной защиты Костромской области не согласился с Центром стратегических разработок, спрогнозировавшим рост безработицы к концу 2022 года до 10,5%. Свою точку зрения чиновники представили ИА REGNUM.

Наталья Диева Центр занятости

«В Костромской области нет предпосылок к существенному росту безработицы. Численность зарегистрированных в органах службы занятости региона безработных граждан продолжает оставаться на достаточно низком уровне. В органах службы занятости на 10 июня зарегистрировано 2129 гражданин. Это на 8,5% ниже, чем в начале текущего года. При этом число заявленных в региональную службу занятости вакансий составляет 7903 единицы. Это позволяет сохранять соотношение трех вакансий на одного ищущего работу гражданина» , — заявили в департаменте.

Ранее аналитики включили регион в десятку российских субъектов с наихудшими прогнозами по росту показателя. По мнению экспертов, соотношение количества незанятых граждан к числу рабочей силы изменится из-за проблем на ювелирных, автомобилестроительных и деревообрабатывающих предприятиях. Кроме этого, малый бизнес может сократить персонал из-за негативных ожиданий по сокращению спроса со стороны крупных компаний и населения. Сейчас уровень безработицы в регионе составляет 3,6%.