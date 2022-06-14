Москва, , 18:20 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об уголовной ответственности для участников в войне против России, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Законопроект внесен в целях защиты национальных интересов России от преступной деятельности, которая угрожает безопасности страны», — отметил депутат Госдумы Эрнест Валеев («Единая Россия»).

Он напомнил, что ответственность за измену, предательство и за шпионаж всегда была суровой, считалась тягчайшим преступлением.

Поправками в Уголовный кодекс предлагается установить ответственность за переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта. Одновременно устанавливается наказание для граждан РФ за участие в войне на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ. Согласно поправкам в УК, за такое преступление будет грозить лишение свободы сроком до 20 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

Вводятся санкции и за шпионаж — лишение свободы на срок до восьми лет и штраф до 1 млн рублей.

Также водится уголовная статья 280.4 «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»: штраф составит от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или от 2 до 4 лет колонии, а группой или с угрозой насилия — от 5 до 7 лет колонии со штрафом от 500 тыс. до 2,5 млн рублей. В ходе обсуждения парламентарии отмечали размытость формулировок.

Госдума планирует принять закон в целом до середы июля 2022 года.

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