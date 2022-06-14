Дербентский район, Дагестан, 14 июня, 2022, 18:19 — ИА Регнум. В Дагестане задержаны подозреваемые, кинувшие бутылку с зажигательной смесью в окно участкового полицейского. Троим злоумышленникам назначено медосвидетельствование, устанавливается причина совершенного ими преступления, сообщили 14 июня в пресс-службе регионального управления МВД.

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ЧП в селе Геджух Дербентского района произошло 13 июня. По факту поджога возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. По горячим следам участников преступления задержали. Ими оказались местные жители в возрасте 18, 19 и 22 лет.

В настоящее время им назначено медицинское освидетельствование, чтобы установить, не находились ли они в момент совершения поджога в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.