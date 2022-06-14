14 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 22:09 — REGNUM Пресс-релиз Федерального статистического бюро Германии (Destatis), согласно которому, по окончательной оценке, за май 2022 года инфляция в ФРГ ускорилась до 7,9 процента в годовом выражении, став рекордной за всю историю наблюдений, вызвал бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 14 июня в социальной сети «ВКонтакте».

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«Молодцы. Главное — это им не мешать. Скоро зима. Они развалятся даже без нашего участия», — ждёт Олег Б.

Многие пользователи удивляются тому, что власти европейских стран сознательно зарывают свою экономику бессмысленной санкционной политикой в отношении России.

«Так держать! Пусть седьмой пакет готовят, чтобы полностью «похоронить» уже свою экономику!» — призывает Аня Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что если смотреть на каждую отрасль в Германии отдельно, то общее впечатление окажется ещё более удручающим.

«А производственная инфляция уже под все 40%! Хотели дизель по 3 евро? Будет. Главное ведь, чтобы Россия под санкциями была», — пишет Павел Б.

Эмиль Фриан. Скромность

Часть людей полагает, что проблемы с инфляцией в Германии — это лишь начала катастрофического обрушения всей экономической модели западного рынка.

«Ещё один рекорд по инфляции на Западе. Как говорится, не первый и не последний точно», — считает Милена Н.

«Ну, это пока что не рекорд ещё. Новые настоящие рекорды впереди. С такими канцлерами, как Шольц, у них будет и в два, и в три раза больше инфляция, чем нынешняя. Так что пусть готовятся, зима будет холодной», — предупреждает Олеся Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Германия могла бы жить припеваючи, если бы просто не принимала участия в антироссийской истерике.

«Германия, как и вся, собственно, Европа, жила себе спокойно, сыто, богато, пока не вписалась за Украину и не стала удовлетворять все потребности Америки. Но это их выбор», — написала Елена З.

«Украине этого недостаточно. Германии надо больше, ещё больше оказывать ей помощь. Маловато будет! А ещё в Евросоюз быстрее принимайте. Зато ещё долларов напечатает», — издевается Татьяна И.

Нашлись и те, кто смотрят на проблемы с немецкой экономикой более глобально, отмечая, что и в России дела идут не самым лучшим образом, на что нашему руководству следует обратить самое пристальное внимание.

«Проблемы с инфляцией сейчас есть во всех странах мира. Сколько в стране за прошлый год построено новых, с нуля промышленных предприятий, школ, детсадов? Вот и по всему миру так же грустно», — пишет Евгений К.

«Меня в России меньше всего волнует немецкая инфляция. Германия — это далеко, а цены в продуктовом магазине у меня тут, близко», — отметил Роман П.

«Они сами о себе пусть думают, а нам свою экономику надо поднимать! В одном российском городе сырье закупать, а в другом российском городе товар изготавливать, чтобы у российских граждан железобетонно были все необходимые продукты, причём по самым низким ценам, без накруток», — указывает Катерина Н.

Напомним, 14 июня Федеральное статистическое бюро Германии опубликовало пресс-релиз, согласно которому, по окончательной оценке, за май 2022 года инфляция в ФРГ ускорилась до 7,9 процента в годовом выражении, став рекордной за всю историю наблюдений.