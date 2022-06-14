Донецк, 14 июня 2022, 18:18 — REGNUM Мальчик 2010 года рождения получил ранение в результате обстрела Донецка 14 июня украинскими вооружёнными формированиями, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Как рассказал военный корреспондент управления Народной милиции ДНР Андрей Трубецкой, украинские боевики 14 июня обстреляли Куйбышевский район Донецка.
Неподалёку от школы № 67 упал снаряд: на дороге остался глубокий след. Повреждения строений зафиксированы в жилом секторе.
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