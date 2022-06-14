Москва, , 18:15 — REGNUM Как сообщает спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани, клуб не отправит Алекса Крала и Гуса Тиля в повторную аренду. Новый главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль рассчитывает на футболистов в грядущем сезоне.

Гус Тиль Анна Нэсси

В прошедшем сезоне Гус Тиль, выступая за «Фейеноорд» на правах аренды, принял участие в 49-ти матчах за клуб из Роттердама во всех турнирах, в которых отметился 21-м забитыми мячом и 5-ю результативными передачами.

Гус Тиль перешел в «Спартак» 5 августа 2019 года из АЗ за 18 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Нидерландов, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 7,5 миллиона евро.