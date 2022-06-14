Москва, 14 июня, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Для безопасного выхода мирных жителей Северодонецка с территории химкомбината «Азот» с восьми часов утра 15 июня будет организован гуманитарный коридор, сообщил 14 июня начальник межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Министерство обороны РФ Танк ВС России во время спецоперации на Украине

Гуманитарный коридор будет открыт в северном направлении.

«Руководствуясь гуманными принципами, Вооруженные Силы России и формирования Луганской Народной Республики готовы провести гуманитарную операцию по эвакуации мирных граждан. Для этого с 08:00 до 20:00 15 июня 2022 года открывается гуманитарный коридор в северном направлении (в город Сватово Луганской Народной Республики)», — сообщил Мизинцев в Telegram-канале Минобороны России.

Российское военное ведомство призвало официальные власти Киева проявить благоразумие и «отдать соответствующие указания боевикам» о прекращении сопротивления и выходе с территории комбината «Азот».

Напомним, по некоторым данным, в Северодонецке на территории завода «Азот» окружены до 2,5 тысячи украинских боевиков, среди которых до 600 иностранных наёмников.

Кроме того, на предприятии присутствуют несколько сот мирных жителей.