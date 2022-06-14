14 июня 2022 | Время чтения 8 мин

Галина Смирнова, , 23:34 — REGNUM Очередная «отмена России» произошла со стороны американского брокера Interactive Brokers (IBKR), который, по сообщению «Лента ру», накануне ввел ограничения для российских клиентов. Судя по указанной причине (санкции Европейского союза) ограничения были введены вынуждено. Они коснулись и инвесторов из Белоруссии. Собственно, в сообщении американского брокера, как пишет издание, отмечается, что в целях соблюдения рестрикций клиенты сервиса, являющиеся гражданами или проживающие в указанных странах, а также юридические лица теперь не смогут открывать новые длинные или короткие позиции с ценными бумагами Евросоюза. Ограничения вступили в силу по окончании рабочего дня 13 июня.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

Между тем, судя по данным информационно-аналитического материала Департамента исследований и прогнозирования Банка России «Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг» за первый квартал года, опубликованного 8 июня, внешние факторы способствуют росту доли в портфелях российских инвесторов российских активов.

«Несмотря на рост неопределенности и волатильности на финансовых рынках, а также значительное изменение внешних условий в марте, темпы роста количества клиентов на брокерском обслуживании оставались высокими. При этом активность существующих клиентов упала, большинство из них заняли выжидательную позицию», — говорится в обзоре.

Рынок ценных бумаг pictavio

Вместе с тем в отчете отмечалось, что снижению доли активных клиентов (то есть совершивших хотя бы одну сделку) в конце квартала до уровня конца 2019 года способствовала не только выжидательная позиция, обусловленная нежеланием большинства инвесторов фиксировать убытки в условиях падения котировок, но и остановка торгов на фондовой секции Московской биржи на протяжении большей части марта, а также временная заморозка части инвестиций в иностранные ценные бумаги «из-за разрыва информационного моста между частью российских и иностранных депозитариев и санкционных ограничений на работу крупнейших российских банков и входящих с ними в одну финансовую группу брокерских компаний». Тем временем, пока одни занимали выжидательную позицию, другие, как говорится, «закусив удила», диверсифицировали свои активы.

«Несмотря на ослабление рубля и снижение котировок российских инструментов, доля иностранных активов в портфелях розничных инвесторов в отчетном квартале заметно снизилась. По данным опроса крупнейших брокеров, в структуре активов физических лиц — резидентов сократилась доля иностранной валюты (с 10 до 6%), облигаций иностранных эмитентов (с 15 до 13%) и иностранных акций (с 16 до 15%). Вместе с тем выросла доля акций резидентов (с 21 до 24%), облигаций кредитных организаций (с 13 до 15%) и денежных средств в рублях (с 3 до 4%)», — резюмируют аналитики Департамента исследований и прогнозирования Банка России в своем отчете.

Основной приток инвесторов в акции резидентов и квазинерезидентов, приобретавшиеся на Московской бирже, наблюдался в январе–феврале на фоне выхода нерезидентов. В это же время — с начала года — начался отток вложений физлиц из иностранных акций с усилением этого процесса в конце февраля — начале марта.

«В результате по итогам квартала по иностранным акциям на Санкт-Петербургской бирже произошел чистый отток, который нивелировал приток за последние три квартала», — говорится в обзоре.

Издание «Коммерсантъ» указывает, что чистые продажи иностранных ценных бумаг составили 200 млрд рублей, тогда как в акции российских эмитентов физлица вложили за квартал 164 млрд рублей. В то же время, как говорится в обзоре, в структуре портфелей возросла доля облигаций кредитных организаций — за счет меньшей по масштабам отрицательной переоценки, чем по другим активам. Большинство клиентов, по мнению авторов обзора, приобретали облигации банков в качестве альтернативы депозитам и, как правило, удерживают их до погашения. Облигации иностранных эмитентов (включая бумаги квазинерезидентов), указывают аналитики, также зачастую приобретаются с целью удержания до погашения, «однако негативное влияние на их котировки оказывают трудности с получением доходов и проведением операций через иностранные депозитарии». Доля иностранной валюты в структуре активов на брокерском обслуживании в первом квартале снизилась до минимального значения за последние шесть кварталов, несмотря на рост обменных курсов. В целях диверсификации вложений физические лица приобрели в марте юаней на 15 млрд рублей. Примечательно, что валюта, полученная от продажи иностранных акций на Санкт-Петербургской бирже (преимущественно доллары США), не привела к росту остатков валюты на счетах физлиц у брокеров. Часть её, полагают аналитики, могла быть продана за рубли, а часть — переведена в валютные депозиты либо наличную форму. А вот объем покупок драгметаллов оставался небольшим.

«В условиях введенных ограничений на операции нерезидентов на российском фондовом рынке роль розничных инвесторов возрастает», — считают аналитики Департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Тем временем, как пишет «Коммерсантъ», в настоящее время, несмотря на введенные санкции против ряда российских банков и НРД, у инвесторов осталась возможность торговать иностранными ценными бумагами. На «СПБ Бирже» по-прежнему доступно около 1,6 тыс. ценных бумаг международных компаний. Как отметила операционный директор «Фридом Финанс» Галина Карякина, по таким бумагам дивиденды поступают в долларах на брокерский счет. На Московской же бирже сейчас торгуются только иностранные ценные бумаги, бизнес которых преимущественно работает в России: иностранные акции Yandex и Polymetal, депозитарные расписки Tinkoff, X5 Group, VK, Ozon, Fixprice, HeadHunter и ряда других компаний. Правда, главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев предупреждает, что хотя с незаблокированными иностранными бумагами торги продолжаются и на них будут поступать дивиденды, повышенные риски по ним всё-таки сохраняются.

Здание Московской биржи (сс) Fitiss

«Покупка любых иностранных инструментов, в обращении которых участвует иностранный депозитарий, сейчас сопряжена с риском дальнейших блокировок», — цитирует издание заявление Тунева.

Что касается замороженных ценных бумаг, обращение которых временно невозможно (по ним не будут начисляться дивиденды), то, как заявил изданию начальник отдела, интернет-брокер на международных рынках «БКС Мир инвестиций» Александр Цукерман, «нужно запастись терпением и ждать отмены санкций либо найти покупателя, который готов приобрести данные ценные бумаги в заблокированном разделе». Вместе с тем Виктор Тунев, как сообщало накануне издание, предположил, что может появиться «внебиржевая площадка или доска объявлений для реализации заблокированных ценных бумаг». Но цены на ней, по его словам, должны быть существенно ниже основного рынка.

Напомним, в подразделе «Работа финансовой системы в условиях санкционных ограничений» раздела «Вопросы и ответы» на портале Банка России ранее было опубликовано разъяснение о том, что заблокированные ценные бумаги можно продать на внебиржевом рынке, но цены таких сделок, как отметил регулятор, «могут отличаться от биржевых». Поэтому перед их совершением, пояснил ЦБ РФ, «следует внимательно взвесить все за и против». При этом регулятор подчеркнул, что «после снятия ограничений у владельца бумаг появится возможность продать их на бирже с более прозрачным ценообразованием». На внебиржевом же рынке продать актив можно «как через брокера, так и самостоятельно»: в первом случае у своего брокера следует выяснить, оказывает ли он услуги по совершению внебиржевых сделок, в том числе через специализированные площадки (например, MOEX Board), узнать порядок подачи поручения на проведение таких операций, уточнить условия и тарифы внебиржевых сделок, во втором случае — инвестору самому необходимо заключать сделку с контрагентом, например, в форме договора купли-продажи, самостоятельно подать депозитарное поручение на перевод ценных бумаг на счет депо покупателя, который, в свою очередь, должен будет подать встречное депозитарное поручение в тот депозитарий, где открыт его счет депо. Как подчеркивает регулятор, «обслуживание покупателя и продавца в одном депозитарии значительно упростит исполнение сделки».

«Сделки с бумагами, которые переведены на неторговые счета, происходят только внутри страны. Покупатель такой ценной бумаги не сможет свободно продать ее на бирже или иностранной площадке», — обращает внимание Банк России.

Как сегодня сообщил «Коммерсантъ», управляющая компания «Тинькофф Капитал» планирует запустить внебиржевые торги паями биржевых ПИФов (БПИФ), инвестирующих в иностранные активы. В связи с попаданием НРД под европейские санкции в некоторых фондах «Тинькофф Капитала» оказались заблокированы в среднем 15% активов. Со ссылкой на данные ЦБ РФ издание также указывает, что по состоянию на 31 мая операции не осуществлялись по 159 ПИФам с суммарным объемом активов 379 млрд руб. Заблокированными оказались около 2,7 млн пайщиков. С 23 мая на Московской бирже возобновились торги 33 ПИФами с иностранными активами четырех управляющих компаний. При этом в Банке России изданию рассказали, что законодательство об инвестиционных фондах не устанавливает ограничений на внебиржевое обращение инвестиционных паев БПИФов и не регулирует порядок такого обращения.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам же гендиректора УК «Тинькофф Капитал» Руслана Мучипова, до выхода разъяснений ЦБ по работе с такими активами возобновление торгов на бирже в стандартном режиме невозможно, поэтому и было принято решение «дать инвесторам возможность торговать паями этих фондов на внебиржевом рынке». Клиентам брокера доступны операции с четырьмя валютными фондами, торги с которым еще не начались на Московской бирже. Между тем, по мнению участников рынка, с одной стороны — эта мера позволит инвесторам выйти из заблокированных инвестиций, а брокеру — заработать дополнительную комиссию, с другой — инвесторы рискуют реализовать паи с большим дисконтом.