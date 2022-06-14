Москва, 14 июня, 2022, 18:10 — ИА Регнум. 24-летний российский нападающий ЦСКА, выступавший во второй половине прошедшего сезона за «Базель», вернется в расположение московского клуба после истечения срока аренды. Об этом 14 июня сообщило издание ТАСС.

(сс) Дмитрий Голубович / soccer.ru Федор Чалов

В прошедшем сезоне швейцарской Суперлиги 2021/22 Федор Чалов принял участие в четырнадцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил две желтые карточки.

Текущее соглашение Чалова с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского нападающего в 6 миллионов евро.