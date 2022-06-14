Донецк, , 18:08 — REGNUM Свыше 111 тысяч заявлений на получение пенсий и пособий подали жители освобождённых от украинских формирований территорий в минтруд ДНР, сообщает 14 июня «Донецкое агентство новостей».

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Уточняется, что в 175 освобождённых населённых пунктах проводится приём заявлений на оформление пенсий и соцпособий. Эта работа ведётся со 2 марта.

«С начала приёма заявлений о возобновлении либо первичном оформлении выплаты пенсий или социальных пособий от граждан освобождённых населённых пунктов принято более 111 тысяч таких заявлений», — говорится в заявлении минтруда республики.

К настоящему моменту в выплатные пенсионные ведомости включены свыше 53 тысяч жителей освобождённых территорий: в городе Мариуполе — 19,5 тыс. человек, в городе Волновахе — порядка четырёх тысяч.

На получение социальных пособий в ведомости включены свыше четырёх с половиной тысяч человек, причём в Волновахе — 545 человек, в Мариуполе — более 200. Выплата пенсий на освобождённых территориях ведётся с 7 марта, с 10 марта проводится выплата социальных пособий.

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