Лос-Анджелес, США, , 18:13 — REGNUM Малайзийская актриса Мишель Йео снимется в сериале The Brothers Sun, производством которого будет заниматься стриминговый сервис Netflix. Об этом сообщило издание Screen Rant 14 июня.

Мишель Йео в комедии «Всё везде и сразу» Кадр из трейлера

Предстоящий сериал расскажет о гангстере по имени Чарльз Сан (Джастин Чиен), который после гибели отца направляется в Лос-Анджелес (США), чтобы защитить свою мать (Мишель Йео) и младшего брата. Одним из создателей шоу выступит Брэд Фалчук («Американские истории ужасов»), а должность режиссёра займёт Кевин Танчароэн («Книга Бобы Фетта»). Дата выхода сериала пока что неизвестна.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, комедия «Всё везде и сразу» стала самым кассовым фильмом компании A24. Лента, главную роль в которой исполнила Мишель Йео, сумела собрать в мировом прокате $81 млн.

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