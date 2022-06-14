Рим, , 18:00 — REGNUM 14 июня на официальном сайте «Ромы» объявили о подписании однолетнего контракта с 33-летним сербским опорным полузащитником «Манчестер Юнайтед» Неманьей Матичем. Футболист пополнит состав «волков» летом 2022 года на правах свободного агента.

ФК «Рома» Asroma.com

За «красных дьяволов» Матич выступал с 31 июля 2017 года после перехода из лондонского «Челси» за 44,7 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость сербского хавбэка, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Неманья Матич принял участие в 23-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя результативными передачами во встречах с «Челси», «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом».