Ярославль, 14 июня, 2022, 18:06 — ИА Регнум. В Ярославле городское благоустройство в рамках проекта «Решаем вместе» идёт без опозданий. Об этом рассказал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

City-yaroslavl.ru Ремонт дворов в Ярославле

Сейчас во дворах на Московском проспекте около дома №121 корпус 3 и на улице Ранней у дома №6 завершено благоустройство. Ещё на двух территориях готовность работ — 95 процентов. На 14 объектах работы пока продолжаются, однако процент готовности там как минимум 50. Всего же в этом году благоустроить должны 22 двора.

«Все ремонтные работы должны быть завершены до 1 сентября. На сегодняшний день темпы у всех подрядных организаций хорошие. Отмечу, что в соответствии с требованиями Минстроя денежные средства подрядчики получат только после полного выполнения работ и сдачи объектов в эксплуатацию», — отметил директор ДГХ.

Продолжается благоустройство двух общественных территорий — парков «Рабочий сад» в Красноперекопском районе и «Судостроитель» во Фрунзенском. Сейчас рабочие устанавливают бордюрный камень и освещения, а также готовятся к устройству пешеходных зон.