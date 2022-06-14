Тюмень, 14 июня, 2022, 17:59 — ИА Регнум. В Тюмени осуждён бывший директор управляющей компании и его сообщник, продавшие по мошеннической схеме шесть помещений в многоквартирном доме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Тюменской области.

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Установлено, что бывший директор УК «Тюменьремжилсервис» и его сообщник в 2014–2015 годах изготовили подложные договоры об инвестировании капитала в строительство многоквартирных домов № 24 и 28 по ул. Судоремонтной в Тюмени, а также акты приёма-передачи шести нежилых помещений в них. Зарегистрировав право собственности, они продали помещения за 20 млн рублей.

Суд признал граждан виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), назначив бывшему директору управляющей компании наказание в виде четырёх лет лишения свободы, его соучастнику — в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.