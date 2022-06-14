Ташкент, 14 июня, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев накануне принял делегацию США во главе с командующим Центральным командованием Вооруженных Сил генералом Майклом Куриллой, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-американских отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества, продолжения практического взаимодействия в области региональной безопасности», — говорится в сообщении.

Сообщается, что особое внимание было уделено продвижению инициатив и программ, нацеленных на оказание содействия обеспечению мира и стабильности, а также социально-экономическому восстановлению в Афганистане, в том числе реализации приоритетных инфраструктурных проектов.