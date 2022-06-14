Подгорица, , 17:58 — REGNUM В Черногории коронавирусом за сутки заразились 98 человек, что вдвое больше показателей прошлого дня, летальных исходов, как и в предыдущие дни, не было, сообщает институт общественного здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Было проанализировано 1014 тестов.

Недавно обнаруженные случаи — из Подгорицы — 30, Бара — 15, Будвы и Никшича — по десять, Тивата — семь, Котор — шесть, Рожае — пять, Герцег-Нови и Улцинь — по три.

Два новых случая коронавируса были зарегистрированы в Цетинье и Мойковаце и по одному в Андриевице, Беране, Колашине, Плужине и Тузи.

За последние сутки выздоровел 71 пациент.

В Черногории 482 активных случая заражения коронавирусом.