Химки, Московская область, , 17:55 — REGNUM Как сообщает издание «РБ-Спорт», московское «Динамо» проявляло интерес к 26-летнему голкиперу «Химок» и сборной России Илье Лантратову, которого профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает в 2 миллиона евро.

Илья Лантратов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Лантратов выступает за «Химки» с 1 июля 2019 года после перехода из воронежского «Факела» на правах свободного агента. Текущее соглашение российского голкипера с подмосковным клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Илья Лантратов принял участие в тридцати турах регулярного чемпионата, в которых пропустил 47 мячей. Девять раз голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.