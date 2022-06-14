Подгорица, 14 июня, 2022, 17:54 — ИА Регнум. С 1 февраля по 9 июня в Черногории было зарегистрировано 1100 новых компаний, учредителями которых являются физические лица из России, сообщило налоговое управление страны. Из них 229 компаний занимаются компьютерным программированием, 81 компания занимается обработкой данных, хостингом приложений и предоставлением прикладных услуг. На третьем месте консультационная деятельность, связанная с бизнесом — 65 компаний, и консультационная деятельность в сфере информационных технологий — 63 компании.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

За этот же период физическими лицами с Украины зарегистрировано и основано 104 компании, а наиболее представленным видом деятельности является программирование — 13 компаний.

В Сербии с 24 февраля по 31 мая всего 399 физических и восемь юридических лиц из РФ зарегистрировали открытие 287 компаний. Кроме того, еще 730 граждан России оформили статус индивидуального предпринимателя.