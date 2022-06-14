Лос-Анджелес, США, , 17:51 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст (Йе) обвинил спортивный бренд Adidas в «откровенном копировании». Об этом 14 июня пишет Complex.

Канье Уэст David Shankbone

Как отмечает издание, музыкант поделился постом с претензией к Adidas в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако спустя некоторое время удалил его. В публикации Уэст сравнил фотографии сланцев от Adidas под названием Adilette 22 Slides и сланцы его бренда Yeezy под названием Yeezy Slide. В подписи к посту артист объясняет, что считает два продукта похожими — он уверен, что спортивный бренд скопировал дизайн обуви его компании.

ИА REGNUM напоминает, что модель сланцев Yeezy Slide была выпущена ещё в апреле 2020 года. Она была разработана брендом Канье Уэста совместно с Adidas.

Читайте ранее в этом сюжете: Machine Gun Kelly и Glaive выпустили песню о любви к девушкам