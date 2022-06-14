Авиакомпания Turkish Airlines стала выполнять рейсы в черногорский Тиват
Подгорица, 14 июня, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines начала выполнять рейсы из Стамбула в черногорский аэропорт Тиват. Раньше авиакомпания летала только в Подгорицу, сообщает RTCG.
Авиакомпания Turkish Airlines
Полет длится около двух часов, и уже забронировано 80 процентов билетов, поэтому Turkish Airlines обязательно увеличит количество запланированных еженедельных ротаций, говорится в сообщении компании;
Благодаря связи со Стамбулом Тиват будет связан с 80 направлениями мира, сообщили из аэропорта Черногории.