Череповец, Вологодская область, , 17:49 — REGNUM В Череповце возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, не уследившего за своим двухмесячным сыном, сообщает СУ СКР по Вологодской области.

Младенец

По данным следствия, вечером 13 мая мужчина оставил сына лежать на краю дивана и вышел из комнаты. Малыш упал с дивана и получил повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред его здоровью. После случившегося пострадавший был госпитализирован.

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