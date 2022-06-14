Бухарест, , 17:49 — REGNUM Четверо бойцов элитного подразделения Службы специальных операций (SAS) Румынии были задержаны по обвинению в незаконном предоставлении охранных услуг на свадьбе известного румынского певца. Об этом 14 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Бартоломео Манфреди. Охрана

По предварительным данным, спецназовцы якобы были наняты популярным в стране исполнителем Флорином Саламом (Стояном) в качестве личных телохранителей. При этом сумма соответствующего «гонорара» не разглашается.

Расследованием инцидента занимается Служба внутренней безопасности при МВД Румынии в Бухаресте. Если подозрение указанных лиц будет доказана, их ждет увольнение из органов.

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