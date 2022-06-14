Бухарест, 14 июня 2022, 17:49 — REGNUM Четверо бойцов элитного подразделения Службы специальных операций (SAS) Румынии были задержаны по обвинению в незаконном предоставлении охранных услуг на свадьбе известного румынского певца. Об этом 14 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Бартоломео Манфреди. Охрана
Бартоломео Манфреди. Охрана

По предварительным данным, спецназовцы якобы были наняты популярным в стране исполнителем Флорином Саламом (Стояном) в качестве личных телохранителей. При этом сумма соответствующего «гонорара» не разглашается.

Расследованием инцидента занимается Служба внутренней безопасности при МВД Румынии в Бухаресте. Если подозрение указанных лиц будет доказана, их ждет увольнение из органов.

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