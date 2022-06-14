Москва, 14 июня, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал принципиальное одобрение планам экстренного выделения определенного количества зерна Афганистану в случае необходимости, заявил 14 июня спецпредставитель российского президента по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире «Первого канала».

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

По его словам, такое решение принято с учетом прогноза хорошего урожая зерновых в России.

«Межведомственная комиссия по итогам своей работы в Афганистане доложила президенту свои соображения. И Владимир Владимирович дал принципиальное добро на выделение в случае необходимости определенного количества зерна, с учетом ожидаемого хорошего урожая в России. Объемы такой помощи будут определяться правительством России по конкретной ситуации», — сказал Кабулов.

«По некоторым оценкам, Афганистан может недобрать до 30% обычного объема, в первую очередь, зерновых. Поживем — увидим. В Афганистане в год собирается два урожая зерновых, вот сейчас будет первый урожай, он будет показательным», — пояснил он.