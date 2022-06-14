Москва, 14 июня, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Известная певица Лолита Милявская назвала причину своего отъезда из России. Об этом 14 июня сообщил портал «7 Дней».

IraNata Лолита Милявская

По словам артистки, в настоящий момент она находится в Грузии, где проводит совместный отпуск с семьёй: «Я чуть отдохну с семьей и снова за работу. Много всего… нужны силы». В то же время Милявская заверила, что в ближайшее время планирует вернуться в Россию, однако её родственники останутся за границей до конца лета 2022-го.

Напомним, в мае 2022 года Лолита Милявская увезла мать и дочь заграницу. Теперь стало известно о том, что певица также уехала из России.