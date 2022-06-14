Владимир, 14 июня, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова 9 июня завершила работу в должности. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

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Исполнение обязанностей главы ведомства до назначения нового руководителя возложено на заместителя директора департамента культуры Ольгу Демину.

Алиса Бирюкова была назначена директором департамента в 2018 году прошлым губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным.