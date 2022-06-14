Мурманск, 14 июня 2022, 17:40 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отозвал попавший в сеть проект постановления о введении платы за посещение особо охраняемых природных территорий.
При этом губернатор заявил, что плата за посещение МУРМАНСКИХ ООПТ для иностранцев и жителей других регионов будет введена.
Напомним, согласно опубликованному ранее постановлению, мурманские власти собирались ввести плату на всех 62 особо охраняемых природных территориях, при этом дороже всех планировали сделать популярный природный парк «Териберка»: 310 рублей 34 копейки для жителей региона, 465 рублей 51 копейка — для граждан РФ, 620 рублей 69 копеек — для иностранцев.