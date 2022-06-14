Мурманск, 14 июня, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отозвал попавший в сеть проект постановления о введении платы за посещение особо охраняемых природных территорий.

Gov-murman.ru Андрей Чибис

«Мы ни при каких обстоятельствах не будем вводить платный въезд для жителей Мурманской области. А те, кто не согласовав разместил документ в сети, будут наказаны. Документ отозван и снят с обсуждения», — заявил глава региона в своем Telegram-канале.

При этом губернатор заявил, что плата за посещение МУРМАНСКИХ ООПТ для иностранцев и жителей других регионов будет введена.

«Это будет сделано ровно для того чтобы сохранить нашу природу», — подчеркнул Чибис.

Напомним, согласно опубликованному ранее постановлению, мурманские власти собирались ввести плату на всех 62 особо охраняемых природных территориях, при этом дороже всех планировали сделать популярный природный парк «Териберка»: 310 рублей 34 копейки для жителей региона, 465 рублей 51 копейка — для граждан РФ, 620 рублей 69 копеек — для иностранцев.