Село Енотаевка, Астраханская область, 14 июня, 2022, 17:34 — ИА Регнум. В Астраханской области двое местных жителей, один из которых — бывший сотрудник полиции, признаны виновными в незаконной вырубке лесных насаждений. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

В ноябре 2021 года сотрудник патрульно-постовой службы и его знакомый неподалеку от села Енотаевка Енотаевского района спилили более 50 деревьев тополей — более 100 кубических метров — и продали местным жителям. Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, составил более 680 тысяч рублей.

Оба фигуранта дела признаны виновными в незаконной рубке лесных насаждений и краже. Суд приговорил каждого к трём годам и 10 месяцам лишения свободы условно.