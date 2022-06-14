Пошехонье, Ярославская область, 14 июня 2022, 17:34 — REGNUM Прокуратура Пошехонского района Ярославской области требует отремонтировать дорогу регионального значения, на которой застрял рейсовый автобус. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Речь идёт о дороге от трассы «Сергиев Посад-Калязин-Череповец» до Зубарева.
Прокуратура направила иск к департаменту дорожного хозяйства Ярославской области с требованием провести капитальный ремонт в срок до 1 декабря 2022 года. Кроме того, прокуратура требует установить на дороге искусственное наружное освещение.