Пошехонье, Ярославская область, , 17:34 — REGNUM Прокуратура Пошехонского района Ярославской области требует отремонтировать дорогу регионального значения, на которой застрял рейсовый автобус. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Дорога, пришедшая в негодность epp. genproc. gov.ru

Речь идёт о дороге от трассы «Сергиев Посад-Калязин-Череповец» до Зубарева.

«Установлено, что после таяния снега участок дороги протяженностью 3 км пришел в негодность. Вследствие застоя грунтовых вод произошло переувлажнение и ослабление дорожного покрытия, образовалась колейность до 35 см. В результате указанных повреждений в мае текущего года на автомобильной дороге застрял рейсовый автобус», — сообщили в прокуратуре.

Прокуратура направила иск к департаменту дорожного хозяйства Ярославской области с требованием провести капитальный ремонт в срок до 1 декабря 2022 года. Кроме того, прокуратура требует установить на дороге искусственное наружное освещение.