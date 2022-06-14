Тюмень, , 17:33 — REGNUM В Тюменской области грузовой поезд травмировал мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте.

Грузовой поезд

Инцидент произошёл вечером 13 июня на перегоне Тюмень-Утяшево Свердловской железной дороги. Установлено, что житель Тюмени 1979 года рождения шёл в опасной близости к железнодорожному пути. Машинист тепловоза, увидев человека, подал громкий предупреждающий сигнал и применил экстренное торможение для предотвращения наезда. Но наезда избежать не удалось и пострадавший с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в одну из больниц Тюмени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле в Тюменской области под колёсами поезда погиб велосипедист.

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