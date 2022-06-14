Калининград, 14 июня, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Российский Балтийский флот проводит военные учения с боевыми стрельбами в Калининградской области, сообщает 14 июня пресс-служба флота.

Андреевский флаг на корабле Балтийского флота

В манёврах задействованы свыше трёх тысяч военнослужащих и более 300 единиц военной техники.

«К мероприятиям боевой подготовки привлечено более трех тысяч военнослужащих, задействовано свыше 300 единиц боевой и специальной техники, среди которых — танки Т72Б3, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, самоходные артиллерийские установки САУ «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град» и другая техника, стоящая на вооружение соединений и воинских частей армейского корпуса флота», — указано в сообщении пресс-службы.

«По плану оперативного учения на полигонах Калининградской области подразделения армейского корпуса Балтийского флота проведут боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатомётов, вооружения боевых машины пехоты, танков и артиллерии по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику и живую силу условного противника», — уточняется в тексте.