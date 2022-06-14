Астрахань, 14 июня, 2022, 17:29 — ИА Регнум. В Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели подростка на воде. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Марина Каширская ИА REGNUM Вода

Вечером 12 июня 2022 года в селе Тамбовка Харабалинского района области мальчик купался со своими друзьями в реке Ашулук. Он не умел плавать, не справился с течением и утонул. Его тело обнаружили на следующий день.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.