Москва, , 17:29 — REGNUM Федеральный бюджет за январь–май 2022 года исполнен с профицитом в 1 трлн 495,4 млрд рублей. Такую предварительную оценку приводит 14 июня Минфин России.

Министерство финансов России Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным ведомства, за пять месяцев в бюджет поступило 12 трлн 43,3 млрд рублей доходов, что составляет 48,1% от общего объёма доходов, предусмотренных федеральным законом о бюджете на 2022 год.

В том числе, как сообщается, нефтегазовые доходы бюджета составили 5 трлн 658 млрд рублей, а ненефтегазовые — 6 трлн 385 млрд рублей.

Расходы бюджета за январь–май исполнены в объёме 10 трлн 547,9 млрд рублей, или 44,5% к годовому объёму расходов по закону о бюджете и 41,5% к сводной бюджетной росписи с учётом внесённых изменений.

Федеральная налоговая служба за пять месяцев перечислила в бюджет 8 трлн 348 млрд рублей доходов, что составляет 49,7% к прогнозным показателям доходов бюджета на 2022 год. От Федеральной таможенной службы поступило 3 трлн 100,2 млрд рублей, или 49,8% к прогнозным показателям.

Другие федеральных органы перечислили в бюджет в общей сложности 595,1 млрд рублей, или 29,6% к прогнозным показателям на текущий год.