Белгород, 14 июня, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Логистический центр гуманитарной помощи открылся 14 июня в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной думы. Колонны с грузами собирают и отправляют по инициативе «Единой России».

Пресс-служба Белгородской областной думы Александр Сидякин и Вячеслав Гладков в логистическом центре

По словам спикера Белгородской облдумы Юрия Клепикова, помощь прибывает со всей России. В логистическом центре одновременно размещается более 100 тонн груза.

«С начала специальной военной операции мы отправляли гуманитарную помощь через Ростов, там шёл основной поток. Поскольку сейчас география освобождённых территорий расширяется, мы в «Единой России» приняли решение, что появится два дополнительных логистических центра: в Белгородской области и в Крыму. Это два важных направления — Харьков и Херсон. В логистический центр поставляются грузы большими трейлерами, а потом мы малыми порциями отправляем их на освобождённые территории», — рассказал заместитель секретаря Генсовета партии Александр Сидякин.

С начала спецоперации «Единая Россия» собрала девять тысяч тонн гуманитарной помощи, большую часть которой предоставили регионы ЦФО.

«У нас в Белгородской области практически нет ни одной семьи, у кого нет родственников с другой стороны. Как мы можем не помочь своим соседям? С первых дней к нам везут гуманитарную помощь. Буквально через две недели после начала операции позвонил губернатор Ставропольского края, и сразу первые фуры пошли. Потом соседи: Липецк, Курск, Калуга, Пенза. Сегодня никого не нужно ни о чём просить, все как один», — отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Из нового центра на территорию Украины 14 июня отправились более 140 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости. Сюда уже прибыл новый груз — из Московской области, Липецка и Смоленска.