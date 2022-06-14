София, 14 июня, 2022, 17:26 — ИА Регнум. В Болгарии на автозаправочных станциях в очередной раз зафиксирован рост цен на топливо. Об этом 14 июня сообщает софийская газета «Телеграф».

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

Дизельное топливо премиум-класса продается за 3,97 левов ($2,12) за литр, а наиболее популярный у автолюбителей бензин А-95 теперь стоит 3,31 левов ($1,77) за литр.

Как утверждают в болгарском правительстве, сложившаяся ситуация объясняется соответствующими изменениями на мировых рынках.

При этом в правительстве объявили о выделении из государственного бюджета более 150 млн левов ($80 млн) на компенсацию расходов для промышленных и частных потребителей топлива.