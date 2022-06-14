Москва, 14 июня, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Западные деятели, пресса молчат о том, что украинские боевики усилили обстрелы Донецка, сообщил 14 июня журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Kremlin.ru Юрий Ушаков

Юрий Ушаков «Удивляет, а, может быть, даже не удивляет, что на Западе об этом молчат, был такой достаточно невнятный комментарий представителя ООН».

Напомним, украинские вооружённые формирования подвергают территории ДНР и ЛНР ежедневным множественным обстрелам. Применяются в том числе РСЗО «Град», а также тяжёлые миномёты и артиллерия.