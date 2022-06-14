Челябинск, , 17:18 — REGNUM В Челябинской области бывший глава Кумлякского сельского поселения оштрафован за совершение должностных преступлений. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд

В частности, ему вменяли служебный подлог, превышение должностных полномочий и мошенничество. По данным следствия, в отношении двух квартир в селе Кумляк, относящихся к федеральной собственности, он изготовил решение о признании их бесхозным имуществом и о принятии в муниципальную собственность, а затем передал знакомым по договорам социального найма. После этого по договорам безвозмездной передачи эти лица оформили на них права собственности.

Ущерб бюджету превысил 1,7 млн рублей. Также гражданину вменяли хищение незаконно заготовленной древесины с ущербом более 57 тыс. рублей. В итоге суд оштрафовал его на 150 тыс. рублей.