Москва, , 17:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин в формате видеосвязи будет участвовать в саммите БРИКС и деловом форуме, сообщил 14 июня журналистам помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков.

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Он уточнил, что речь идет о мероприятиях, запланированных на следующую неделю. Российский лидер примет участие в обоих мероприятиях.

«На следующей неделе китайцы организовывают встречу на высшем уровне БРИКС, это 23–24 июля. Встреча состоится в формате ВКС. Там будет встреча самого саммита и деловой форум БРИКС. Президент наш в обоих этих мероприятиях будет принимать участие», — сказал Ушаков.

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