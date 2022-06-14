Москва, , 17:15 — REGNUM С начала работы павильонов «Здоровая Москва» 11 мая, их посетили уже порядка 100 тыс. жителей города. Об этом 14 июня мэр столицы Сергей Собянин написал у себя в телеграм-канале.

Сергей Собянин

По его оценке, свыше 40% посетителей павильонов прошли углубленное обследование после COVID-19.

«За час в комфортной обстановке можно пройти более 11 исследований, побывать на приеме у врача общей практики. Если будут выявлены отклонения — он назначит дополнительные обследования, направит на консультацию к профильным специалистам», — сказал Собянин.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин сообщил о росте производства одежды в Москве