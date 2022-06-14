Санкт-Петербург, 14 июня, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Иностранные автомобильные заводы в Санкт-Петербурге возобновят свою работу после того, как решатся все проблемы с логистикой. Об этом 14 июня заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа завода Hyundai в Петербурге

«Автомобильные заводы Nissan, Hyundai и Toyota находятся в простое по причине нарушения логистических цепочек. На территорию Российской Федерации не поступают оборудование, сырье и автокомпоненты, необходимые для продолжения производства автомобилей. Производство планируется возобновить при полном восстановлении цепочек поставок», — отметил губернатор в интервью РИА Новости.

Беглов подчеркнул, что Смольный поддерживает связь с топ-менеджментом предприятий. Правительство Северной столицы готово в любой момент оказать содействие и поддержку.

При этом работники, находящиеся в простое исправно получают свои выплаты в размере ⅔ от средней заработной платы. Смольный не зафиксировал еще ни одного случая сокращения.

Напомним, что завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» продлил простой на производстве до 30 июня 2022 года. При этом с 4 по 17 июля сотрудники уходят в плановый отпуск.