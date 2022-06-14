Рига, , 17:09 — REGNUM

Топливные гранулы Christian Schnettelker

В Латвии сложилась беспрецедентная ситуация: лето еще только началось, до нового отопительного сезона еще далеко, однако уже создан острый дефицит древесных гранул. Об этом сообщило латвийское издание bb. lv.

Ситуация на рынке энергетической древесины не только в Латвии, но и в остальном Евросоюзе, напряженная, как и во всех сферах, связанных с энергоресурсами, подтвердил председатель правления ассоциации LATbio Дидзис Палейс. Происходящее он связал с тревожными ожиданиями потребителей накануне непростого отопительного сезона и с повышенным ажиотажем.

«Спрос на гранулы, дрова и брикеты высок во всех европейских странах. На мой взгляд, ситуация на латвийском рынке больше связана с ажиотажем — аналогично покупке соли. Люди на всякий случай скупают намного больше, чем им в действительности необходимо, кроме того, спекулянты закупают крупные объемы для перепродажи», — сообщил он.

Поэтому доступность сырья для производства гранул хуже, чем в обычной ситуации, признал он. По его словам, высокие цены на щепу фиксируются на всех экспортных рынках Латвии, в том числе в соседних странах — Литве и Эстонии, серьезный сбой поступлений импортируемой древесины и изделий из нее произошел на фоне событий на Украине.

Латвия производит чуть более двух миллионов тонн древесных гранул в год, но общее внутреннее потребление составляет всего около 200 тысяч тонн, то есть обычное потребление в десять раз меньше, чем количество произведенных гранул.