Москва, , 17:09 — REGNUM Компания «Газпром нефть» разработала и подготовила к внедрению в производство технологию создания биоразлагаемых канистр для моторных масел. Экологичная упаковка состоит из органических компонентов и утилизируется в 20 раз быстрее обычного пластика. Тестовую партию продукции в новых канистрах выпустят на Омском заводе смазочных материалов «Газпром нефти», отмечается в сообщении компании.

Как подчеркивают в «Газпром нефти», экологичная канистра обладает всеми потребительскими свойствами обычной пластиковой. В ее состав входит специальный бионаполнитель, благодаря которому упаковка сохраняет прочность в течение всего срока годности. Эти же органические элементы впоследствии способствуют ее полному разложению на безопасные для природы компоненты в естественных условиях: под воздействием солнечного света, кислорода и воды.

Генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец сообщил, что уже созданы опытные образцы новой биоупаковки емкостью от 1 до 5 литров — наиболее востребованной на рынке. «Сейчас мы патентуем технологию для дальнейшего промышленного применения. Уверены, ее внедрение позволит применить качественно новый подход к созданию универсальной и экологически безопасной упаковки», — отметил Скоромец.

Биоканистра успешно прошла лабораторные тестирования на кафедре химии инновационных материалов и технологий Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Срок безопасной утилизации канистры — до 20 лет вместо 400 — был подтвержден в ходе испытаний, моделирующих различные природные условия.