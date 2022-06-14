Кувандык, Оренбургская область, , 17:09 — REGNUM В Кувандыкском городском округе Оренбургской области с 15 июня закрывается мост. Причиной назван ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ремонт дороги Russianhighways.ru

Движение прекращено по мосту через реке Куруил на 138 километре автодороги Каменноозёрное — Медногорск. Объект закрыт на реконструкцию. На время ремонта предусмотрен объезд по альтернативной дороге. Планируется, что мост откроют в октябре.

В настоящее время в регионе ремонтируют десять мостов. Из них восемь сдадут в эксплуатацию этой осенью 2022 года, еще два — в 2023 году.