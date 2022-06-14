Орел, 14 июня, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Бывший главный специалист отдела строительного контроля казенного учреждения «Орелгосзаказчик» признан виновным в превышении должностных полномочий, сообщил 14 июня корреспонденту ИА REGNUM старший помощник СУ СКР по Орловской области Александр Коргин.

Суд

Как установлено судом и следствием, в июле 2019 года администрация городского поселения Знаменка Орловского района Орловской области заключила муниципальный контракт на строительство футбольного поля с искусственным покрытием с ООО «Пром-экология». Также глава администрации заключил с начальником КУ ОО «Орелгосзаказчик» договор об оказании услуг строительного контроля.

Подсудимый, отвечавший за ведение строительного контроля, осенью 2019 года составил и лично подписал отчеты о технической приемке работ, без фактической проверки используемого строительного материала лабораторным путем и на основании актов, предоставленных подрядчиком. Таким образом, он принял не соответствующие проектно-сметной документации работы. Документы он направил в администрации, которая, в свою очередь, необоснованно выплатила подрядчику 12 млн рублей.

Суд приговорил фигуранта дела к наказанию в виде принудительных работ на срок один год. Приговор не вступил в законную силу.