Москва, , 17:07 — REGNUM Председатель комитета по Influence Marketing (IAB) Антон Петухов пока не видит, какую это пользу принесет блогерам уход зарубежных площадок:

Соцсеть Martinsson Serg

«Потому что пока я получаю обратный фидбэк. Нет аналогов. И создать их непростое дело. Тот же Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это не просто соцсеть. Это целый мир, которым его сделали сами блогеры. Блогеры вложили в него свои деньги, время. И мысль, что все нужно развивать заново, пугает многих. При этом многие задумались, что «класть яйца в одну корзину» больше не вариант, создают альтернативы. Но пока альтернатива, по словам блогеров, сомнительна», пояснил он 14 июня корреспонденту ИА REGNUM.

Отвечая на вопрос: «Почему уход зарубежных площадок в перспективе принесет пользу российским блогерам и онлайн-площадкам?», он отметил:

«Когда на рынке пропадает сильнейший игрок, у слабых появляется возможность конкурировать. Я думаю, что именно для онлайн площадок — это отличная возможность улучшать продукт, понимать, что нужно аудитории и внедрять все больше фишек. Тем более, стандарты качества уже заданы».

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера. В 2022 году один из «лучших» подарков на свой праздник российские блогеры получили от YouTube — подконтрольный Google видеохостинг полностью приостановил все функции монетизации, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч». Демонстрируя свою антироссийскую позицию, Google не ограничился видеохостингом, а объявил о приостановке продажи всей онлайн-рекламы в России в одноименном поисковике и у внешних партнеров-издателей.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что иностранные площадки не давали никаких гарантий блогерам, что они не будут заблокированы по неизвестным причинам. И блокировка Трампа тому подтверждение.

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