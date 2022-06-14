Рига, 14 июня, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Количество пациентов с коронавирусом в больницах Латвии увеличилось за прошедшие сутки со 124 до 134 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С основным диагнозом Covid-19 в лечебных заведениях страны находятся 48 пациентов, в том числе у 38 человек среднетяжелое течение заболевания, десять пациентов — в тяжелом состоянии. Кумулятивный показатель заболеваемости за сутки увеличился со 121,1 до 124,8 случая на 100 000 населения.

В понедельник, 13 июня 2022 года, были госпитализированы 27 пациентов с Covid-19, выписаны 15 человек. Умерло два пациента с диагнозом Covid-19.

С начала пандемии в Латвии скончался 5 841 человек, инфицированный Covid-19, а лабораторно заболевание было подтверждено у 830 977 человека.