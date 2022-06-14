Саратов, 14 июня, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Министерство инвестиций создано в Саратовской области. Соответствующее постановление подписал 14 июня врио губернатора региона Роман Бусаргин.

Флаг Саратовской области

«Сегодня подписал постановление о создании министерства инвестиций в структуре Правительства области. Оно будет заниматься не только привлечением новых инвестиций, но и поддержкой уже действующих предприятий», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Особое внимание в работе ведомства будет уделено созданию новых рабочих мест. Врио губернатора подчеркнул, что предстоит выстроить отношения с иностранными партнерами из дружественных стран. В регионе уже действуют некоторые ряд преференции, благодаря которым удалось привлечь крупных инвесторов.

Немаловажным в работе министерства инвестиций Саратовской области станет создание индустриальных парков в регионе, дополнил Бусаргин.

ИА REGNUM напоминает, саратовские промышленники рассчитывают через созданный оперативный штаб централизованно получать полную информацию о мерах поддержки, уточнять список необходимых документов и условия. Наличие единого информационного ресурса поможет продемонстрировать партнерам из других регионов свою надежность, что поспособствует в дальнейшем сотрудничестве.

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